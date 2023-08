GeVi Napoli Basket | Al PalaBarbuto tanti tifosi per salutare la squadra

. Laha inserito anche Michal Sokolowski nel roster. Il cestista ha ottenuto il pass per il torneo preolimpico 2024 con la sua Polonia, allenata dal coach della società azzurra, Igor Milicic . ...La Generazione VincenteBasket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l'atleta americano Jacob Pullen. Il Play/Guardia di 184cm è nato a Maywood (Illinois - USA) il 10 Novembre 1989. La sua carriera ...Basket 2023 - 2024 Serie A SquadraLainserisce gli ultimi tasselli del suo roster. Il club partenopeo ha, infatti, annunciato l'ingaggio per la stagione 2023/2024 dell'esperto play/guardia americano, con ...

Comincia la stagione della GeVi Napoli. Secondo allenamento per coach Milicic che allena una squadra rinnovata con l’obiettivo di non ripetere le due stagioni in cui gli azzurri si sono salvati con ...Al termine dell'incontro con i giornalisti, la squadra e lo staff tecnico della GeVi Napoli Basket ha posato per la prima foto ufficiale della nuova stagione. All'allenamento hanno assistito ...