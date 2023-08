Gerry Scotti ‘Impazzisce’ per Politano | Il TikTok del Napoli Sta Spopolando sul Web

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilcavalca l’onda del trend dicon un video in cuicanta un coro per Matteo. CALCIO. Ilha pubblicato unin cuicanta un coro per Matteo. Il video, che ha già raccolto oltre 1 milione di visualizzazioni Ilfa il pieno di ‘like’ conEcco una cosa che non ti aspetti:che canta un coro per un calciatore del! Sì, avete capito bene. Ilha unito il fascino del calcio con la magia die il risultato è un video virale che sta facendo impazzire il ...