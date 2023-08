Genoa | Bani | «La nostra fortuna è avere Gilardino come allenatore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mattia, difensore del, parla così dopo i primi tre punti della formazione ligure in questo campionato Il difensore delMattiaha così parlato in un’intervista a Radio TV Serie A. LE PAROLE – «Siamo partiti male alla prima giornata, ne eravamo consapevoli e dispiaciuti, quindi abbiamo cercato di lavorare in settimana per cercare un equilibrio che ci era un po’ mancato. Siamo contenti di averlo fatto e di aver fatto una grande prestazione contro la Lazio.misterè una, è unimportante, emergente e sicuramente grazie alla grande carriera che ha fatto ci da tanti consigli. Sono molto contento di lavorare con lui».