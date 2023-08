Ha lasciato ufficialmente il suo seggio di deputata Tory alla Camera dei Comuni l'exdella Cultura e neo - anchorwoman tv, Nadine, e lo ha fatto con una durissima lettera di dimissioni che contiene uno dei più duri attacchi lanciati contro il premier conservatore ...Al centro delle discussioni è finito anche Alistair Strathern , candidato dai Labour in vista delle suppletive per il seggio di deputato alla Camera dei Comuni da cui l'exNadineha ...Ladella Cultura, Culture Nadineha twittato di essere al 100% con Johnson. Ma intanto il vice capo del partito conservatore, Bin Afolami , ha annunciato le sue dimissioni in diretta ...

Gb: ex ministra Dorries si dimette da deputata e attacca Sunak Agenzia ANSA

Ha lasciato ufficialmente il suo seggio di deputata Tory alla Camera dei Comuni l'ex ministra della Cultura e neo-anchorwoman tv, Nadine Dorries, e lo ha fatto con una durissima lettera di dimissioni ...LONDRES (AP) — La legisladora conservadora británica Nadine Dorries dimitió el sábado en la Cámara de los Comunes, más de dos meses después de que anunciara que lo haría debido a la renuncia del ex ...