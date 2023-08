(Di lunedì 28 agosto 2023) Arriva il risultato che non t'aspetti, in casanel GP d'. Prima della pausa estiva il team ha prodotto un azzeramento ai vertici inatteso per portata e rapidità del cambiamento. A ...

Al pari di Leclerc, ma con un giro di anticipo,rivendica la decisione di effettuare il pit - stop già al termine del primo giro: " È stata una gara folle, con tanta azione e tante decisioni ......ha combattuto bene resistendo a Hamilton nel finale concitato ma cedendo alla sua Nemesi. Il ... anche solo per caso, anche solo per quello che sappiamo, sai che. Intanto, perché le prossime ...Ladi Max Verstappen è a rischio, 100 mila persone in tribuna trattengono il fiato, seguono ... Alonso è secondo,sale per la quarta volta in carriera sul podio, Perez è quarto con la ...

Gasly è festa Alpine in Olanda: "Mia la chiamata al primo giro" Autosprint.it

Primo podio con Alpine per Gasly, che dal 12° posto sale fino al terzo ed è stato tra i primissimi piloti a decidere di fermarsi dopo un solo giro di gara ...Sainz, invece, fa una gara anonima, chiudendo ai piedi del podio, incapace di battersela con Alonso e Gasly. La speranza di tutti è che la Rossa possa rinascere in tempo per la gran festa di Monza ma, ...