“Fuori!” Morgan | qui si mette male | bufera vera contro il cantante Cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023)fuori da X-Factor. È la richiesta che molti stanno facendo dopo le recenti uscite dell’artista durante un concerto a Selinunte. Già protagonista in passato di comportamenti decisamente sopra le righe, il cantautore e musicista ci è cascato nuovamente. Ricordate quando durante il festival di Sanremo si mise ad attaccare Bugo improvvisando e provocando l’eliminazione di entrambi? Beh, stavolta è andato oltre, insultando direttamente il pubblico. In questa occasione uno spettatore ha chiesto adi cantare un pezzo dell’indimenticato maestro Franco Battiato. Tanto è bastato per mandare su tutte le furie il: “Mi stai rompendo i co..oni a me che ti sto dando una– ha sbottato – State zitti, basta! Avete rotto il c..o! Ho dei sentimenti!. Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh o ...