Fukushina | nessun pericolo per l’acqua né per il pesce del Pacifico

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nella giornata di ieri, 27 agosto, il ministero dell'ambiente giapponese ha affermato che le analisi effettuate sull'acqua di mare raccolta vicino alla centrale nucleare di Fukushima non hanno rilevato alcuna radioattività nonostante fossero trascorsi soltanto pochi giorni dallo scarico delle cisterne che erano state utilizzate per raffreddare i reattori nucleari, contenenti il fluido trattato per rimuovere quasi completamente il livello di contaminazione. Giovedì scorso il Giappone aveva iniziato a scaricarenell’Oceanoscatenando proteste in Giappone e nei paesi vicini e spingendo la Cina a vietare le importazioni di prodotti acquatici dal Giappone. Una misura eccessiva, poiché secondo la IAEA, l’organo internazionale per l’energia atomica, le coste cinesi sarebbero molto più radioattive di quelle giapponesi. I test del ministero ...