Fukushima | nessun pericolo per l’acqua né per il pesce del Pacifico

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nella giornata di ieri, 27 agosto, il ministero dell'ambiente giapponese ha affermato che le analisi effettuate sull'acqua di mare raccolta vicino alla centrale nucleare dinon hanno rilevato alcuna radioattività nonostante fossero trascorsi soltanto pochi giorni dallo scarico delle cisterne che erano state utilizzate per raffreddare i reattori nucleari, contenenti il fluido trattato per rimuovere quasi completamente il livello di contaminazione. Giovedì scorso il Giappone aveva iniziato a scaricarenell’Oceanoscatenando proteste in Giappone e nei paesi vicini e spingendo la Cina a vietare le importazioni di prodotti acquatici dal Giappone. Una misura eccessiva, poiché secondo la IAEA, l’organo internazionale per l’energia atomica, le coste cinesi sarebbero molto più radioattive di quelle giapponesi. I test ...

Secondo l'operatore dell'impianto di, la Tokyo Electric Power Co (Tepco), l'acqua di mare più vicina all'impianto contiene meno di 10 becquerel di trizio per litro, al di sotto del limite ...... dopo lo sversamento di acqua nel Pacifico proveniente dalle centrali non più operative di, ha inizio un processo del quale non conosciamo con certezza le conseguenze.esperto è in ......il trizio non dovrebbe più essere rilasciato nell'oceano permotivo'. Inoltre i vescovi sottolineano la specificità di queste acque rispetto a quelle delle altre centrali, perché a...

TOKYO - Un fiume di chiamate contro il riversamento delle acque reflue di Fukushima in mare. Numerose persone e società ... E, sottolinea anche l'ambasciata a Pechino, «persone che non sono in nessun ...