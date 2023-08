Frosinone | ufficiale Lirola | arriva in prestito dal Marsiglia

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Attraverso una nota sul proprio sito, ilha ufficializzato l’arrivo di Pol. Rinforzo d’esperienza per i ciociari, che si assicurano le prestazioni di un calciatore con ben 128 presenze in Serie A alle spalle. Il terzino spagnolo, dal canto suo, è in cerca di riscatto dopo un’ultima stagione deludente inall’Elche e spera di farlo alla corte di Di Francesco, che l’ha già allenato al Sassuolo nella stagione 2016/2017. Di seguito il comunicato del club. “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ Olympiqueper l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pol MikelKosok. Il difensore classe 1997a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024“. SportFace.