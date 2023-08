Frosinone | Lirola arriva in prestito dal Marsiglia

Ilrinforza la difesa mettendo un tassello importante. La società laziale ha perfezionato l'arrivo in prestito del terzino destro Poldall'Olympique Marsiglia. Ventisei anni, cresciuto ...- Ilha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con l'Olympique Marsiglia per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel". "Il difensore, classe 1997,...FOTOGALLERY Foto Twitter%s Foto rimanenti Calciomercatoal: gli ufficiali in Serie A Colpo: dal Marsiglia arriva. Oudin torna al Lecce a titolo definitivo.

Il Frosinone ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con l'Olympique Marsiglia per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola". "Il difensore, classe 1997, arriva a ...Il Frosinone rinforza la difesa mettendo un tassello importante. La società laziale ha perfezionato l'arrivo in prestito del terzino destro Pol Lirola dall'Olympique Marsiglia. (ANSA) ...