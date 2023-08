Frejus | chiusura per i mezzi pesanti | traffico in tilt al confine franco-italiano

A una settimana dalladel Tunnel del Monte Bianco, dal 4 settembre al 18 dicembre, tir bloccati alper ladell'autostrada sul lato francese coivolta dalla caduta di massi e detriti A meno di una settimana dalladel Tunnel del Monte Bianco, traffico bloccato alper i ...Il Centro operativo comunale di Genova ha deciso ladei mercati all'aperto per oggi. Restano invece aperte le scuole per il primo giorno di esami di riparazione delle scuole medie superiori. ...... ha deciso ladei mercati all'aperto per oggi. Restano invece aperte le scuole per il ... appena al di là del confine con l'Italia e del tunnel delnella valle della Maurienne per una ...

Frejus chiuso al traffico pesante per una frana nella Maurienne Il Sole 24 ORE

Dopo la grossa frana caduta ieri dalla montagna nella valle francese della Maurienne, in Savoia, resta chiuso per un periodo indefinito il traffico ferroviario tra Italia e Francia attraverso il tunne ...A meno di una settimana dalla chiusura del Tunnel del Monte Bianco, traffico bloccato al Frejus per i mezzi pesanti a partire da ieri pomeriggio, 27 agosto, a causa della frana nella regione della ...