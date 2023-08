Francia | frana a Modane sull' autostrada all' uscita dal Frejus I video

Unasi è staccata domenica pomeriggio dal versante di una montagna e investe i binari in Alta Savoia, la scena viene ripresa da un escursionista che si trovava sul versante opposto. Lasolleva un'immensa nuvola di polvere che in poco tempo oscura anche il viadotto. I treni Alta Velocità Milano - Modane - Parigi sono cancellati a causa di unain Savoia. La circolazione, ...La pioggia è stata la causa di unaabbattutasi nella Savoia francese , nel comune di Saint - André , che ha provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e viaria tra lae l'Italia . ...a #Modane #confine #Piemonte Autostrada uscita #traforo #Frejus ore 17.30 oggi. Posto di controllo A32 Traffico chiuso ai mezzi pesanti. #Maltempo in peggioramento. #Allerta #Ultimaora ...

Maltempo, treni sospesi tra Italia e Francia per una frana in Savoia. A Genova vento a 180 all’ora e... Corriere della Sera

A Genova allagamenti diffusi, chiusi alcuni sottopassi e la metropolitana. Sul capoluogo ligure 80 millimetri di pioggia in meno di un'ora e centinaia di fulmini ...Una frana di notevole entità si è verificata nel pomeriggio di domenica tra Modane e Freney, in territorio francese, bloccando i binari che collegano Francia e Italia. Al momento la circolazione è ...