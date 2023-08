Francia | abaya vietata nelle scuole per le studentesse musulmane

Inil ministro dell'Educazione nazionale Gabriel Attal ha annunciato che l', un vestito usato dalle donne islamiche , sarà proibito nelle scuole del Paese. La decisione è stata comunicata ...Approfittando della rentrée scolastica, laallunga l'elenco degli indumenti islamici 'non graditi' nelle aule. Questa volta tocca all ', un abito lungo dalla testa ai piedi, indossato nel Vicino oriente e in Egitto. L'...Innelle scuole statali alle studentesse sarà vietato indossare l', una tunica ampia indossata da alcune donne musulmane. Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione Gabriel Attal, ...

