Frana oggi a Cortina d’Ampezzo | evacuate 70 persone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Strada chiusa in località Passo Tre Croci. Minacciati un condominio, un hotel e un bed & breakfast Settantasono state, lunedì 28 agosto, per unaa Passo Tre Croci a. La direzione interregionale dei Vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige avverte con un post su Facebook che laminaccia “un condominio, un hotel e un bed & breakfast” ed è stato per questo che si è decisa l’evacuazione a livello precauzionale. “Lesaranno trasferite presso una palestra dimessa a disposizione dal Comune” si legge sul post, mentre “i vigili del fuoco monitorano la”. Chiusa anche la strada vicina. L'articolo proviene da ...

... raffiche di vento grandinate: il maltempo non dà tregua e frusta il nord Italia dovescatta l'... In seguito allaavvenuta ieri pomeriggio nella Savoia francese , la circolazione dei treni ...Strada chiusa in località Passo Tre Croci. Minacciati un condominio, un hotel e un bed & breakfast Settanta persone sono state evacuate, lunedì 28 agosto, per unaa Passo Tre Croci a Cortina d'Ampezzo. La direzione interregionale dei Vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige avverte con un post su Facebook che la ...Nella regioneè scattata l'allerta rossa. A Sondrio è esondato il torrente Frodolfo, ...l'esondazione del fiume Adda ha provocato diversi rallentamenti sulle strade mentre a causa di unaè ...

Maltempo oggi in diretta: sfollati per frana a Cortina. Esonda torrente in Valtellina, auto intrappolate nella neve nel ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sull’Italia si sono abbattuti 49 eventi estremi tra tempeste di vento, fulmini, nubifragi e grandinate che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne con tetti scoperchiati, alberi abbattuti, ...In questa edizione: Maltempo: una frana blocca la Torino-Lione. Migranti: sgomberati in 200 da Trieste. Zelensky apre a una soluzione sulla Crimea. Primo C ...