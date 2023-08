Frana oggi a Cortina d’Ampezzo | evacuate 70 persone

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Settantasono state, lunedì 28 agosto, per unaa Passo Tre Croci ad'Ampezzo. La direzione interregionale dei Vigili del fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige avverte con un post su Facebook che laminaccia "un condominio, un hotel e un bed & breakfast" ed è stato per questo che si è decisa l'evacuazione a livello precauzionale. "Lesaranno trasferite presso una palestra dimessa a disposizione dal Comune" si legge sul post, mentre "i vigili del fuoco monitorano la". Chiusa anche la strada vicina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Genova. Prima è diventato una piscina, poi hanno ceduto le barriere a valle.sono comparse le transenne a parziale chiusura della zona a rischio. Inaugurato appena due mesi fa , il nuovo parcheggio sotto il ponte Don Acciai al Lagaccio non ha retto la prova del ...... soprattutto il vento che spira sulla laguna, ripropone daa Venezia il fenomeno dell'acqua ... Unaè caduta poco prima delle 7 di stamane a causa del maltempo sulla strada Gardesana orientale,...... raffiche di vento grandinate: il maltempo non dà tregua e frusta il nord Italia dovescatta l'... In seguito allaavvenuta ieri pomeriggio nella Savoia francese , la circolazione dei treni ...

Maltempo oggi in diretta: sfollati per frana a Cortina. Esonda torrente in Valtellina, auto intrappolate nella neve nel ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il tratto iniziale di via Sapri, nei pressi della Fratellanza, a valle del civico 14 di salita Oregina, è franato nella notte tra domenica e luned’ in seguito alle forti piogge. La mattonata è ...Dopo la chiusura delle ultime ore in seguito ad una frana, è stato riaperto il tratto della Statale Gardesana orientale vicino a Torbole. I massi avevano invaso la carreggiata bloccando il traffico in ...