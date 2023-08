FOTO – Cuadrado | sui social il primo | «Forza Inter! Testa alla prossima»

(Di lunedì 28 agosto 2023), entrato in campo nel secondo tempo di Cagliari, interviene suicon un hashtag inaspettato. Di seguito le parole scritte dal centrocampista. STUPORE – Al termine di Cagliari-Inter si è fatto sentire suiJuan. Il centrocampista, entrato solo nella parte finale della sfida di campionato, ha scritto sul proprio profilo Instagram: «+ 3 punti.con la stessa voglia di squadra». Dalle parole dell’ex Juventus si evince l’entusiasmo per un’altra vittoria nerazzurra e anche un maggior attaccamento all’ambiente interista.didascalia che si legge sotto lacondivisa, infatti,aggiunge un «#Inter». Seppur preceduto da un hashatg è sempre un ...

Juan Guillermo Cuadrado en su primera charla con la prensa de Inter de Milán. | Foto: Captura de pantalla: You Tube - JUAN CUADRADO | EXCLUSIVE INTERVIEW #WelcomeJuan "La infancia de Juan estuvo ...