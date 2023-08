FOTO – Cagliari-Inter | quattro protagonisti | espressioni concentrate!

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’scende in campo per ultima nella seconda giornata di Serie A ed è chiamata a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli. Il club nerazzurro su Twitter sceglieconsuper concentrate CONCENTRAZIONE – L’di Simone Inzaghi chiude la seconda giornata di Serie A con il Monday Night contro ilall’Unipol Domus. I nerazzurri, oltre a dare continuità dopo i tre punti contro il Monza, è chiamata a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli. Intanto su Twitter l’sceglie il volto di, ovvero Lautaro Martinez, Davide Frattesi, Carlos Augusto e Federico Dimarco: “Concentrati”. Concentrati #Forza...

Il 37enne è adesso ricoverato al Brotzu di, nel reparto specializzato in amputazioni e ricostruzioni. In ospedale è arrivato a bordo di un elicottero. [d'archivio] Diventa anche tu ...... assieme a Verona e Milan, in attesa dell'Inter impegnata lunedì sera a. Chi si aspettava ... -LivePhotoSport - .Il turno si chiude domani, lunedì 28 agosto, con Salernitana - Udinese alle 18.30 e- ... le quote dei bookmaker: Inter favorita per lo scudetto FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s...

Serie A: Cagliari - Inter Agenzia ANSA

Cagliari torna in Serie A, di fronte c'è lo stesso avversario dell'ultima volta. Se nella drammatica stagione 2021/2022 l'ultima gara casalinga aveva visto i ...Darmian ce l’ha fatta a recuperare in tempo per Cagliari-Inter e quindi sarà regolarmente in campo dal 1'. Intanto il club nerazzurro su Twitter ricorda proprio un gol dell’esterno proprio sul campo ...