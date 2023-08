Foti | “Riforma sul premierato pronta entro fine estate Sì al ritorno delle preferenze”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tommasoannuncialadell’la presentazione dellacostituzionale sul presidenzialismo e lancia un messaggio alle opposizioni. In un’intervista a Repubblica, il capogruppo alla Camera di FdI parla die di possibilealle, sottolineando che la“sarà nel segno del, anche per andare incontro alle opposizioni e non è legata nella tempistica all’approvazione dell’autonomia. Pensiamo anche a un”.: “Aperti al contributoopposizioni” Suldiche che :”È un segnale a tutte le ...

Nel taglio medio spazio alla manovra fiscale e alle riforme ('Riforme,(FdI): Il Pd apra una ... A centro pagina spicca la nuova strategia per riscuotere multe non accumulate ('Con ladella ...Lacostituzionale della destra "sarà pronta entro fine estate", annuncia Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera. "Sarà nel segno del premierato, anche per andare incontro alle opposizioni" ......che sono le preferenze della destra dice al Giornale il capogruppo della Camera di Fdi Tommaso... È evidente che una siffattaconsentirebbe per la prima volta agli Italiani di non vedere ...

Riforme, Foti: “Il sì al premierato è un segnale all’opposizione. E ritornino le preferenze” la Repubblica

Il tema delle riforme istituzionali torna dopo mesi di silenzio. Una proposta del governo dovrebbe arrivare tra fine estate e inizio autunno, e probabilmente sarà l’elezione diretta del presidente del ...La riforma costituzionale della destra “sarà pronta entro fine estate”, annuncia a Repubblica Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. “Sarà nel segno del premierato, anche per andare incontro all ...