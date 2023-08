Un, questo, che fa capire bene come la situazione, nell'isola siciliana, sia davvero sull'... Il primo cittadino ha usato comunque toninei confronti del governo che si sarebbe fatto '...Previsto anche l'esordio della testa di serie1 del tabellone, il cesenaticense Francesco(389 ATP), che affronta per la prima volta in carriera l'argentino Lautaro Agustin Falabella (...E puntano a far meglio,anche della finale di Indian Wells raggiunta quest'anno e dei tre ... Al primo turno incontreranno le teste di serie13 Liudmila Samsonova e Veronika Kudermetova. ...

Forti numero 1 del tabellone a Forlì: il main draw Tiscali