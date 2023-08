Formia Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest | gli altri campioni del CONI “Bruno Zauli” VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023)– Non solo Gianmarco Tamberi. E non poteva esserementi. Il ruolo svolto dal centro di preparazione olimpica “” diper la preparazione svolta da alcuni atleti partecipanti aididinon sarà ricordato soltanto per il titolo iridato – l’unico risultato che mancava nel suo irripetibile L'articolodidi, glidelTemporeale Quotidiano.

Sono 24 i puntilungo la costa del Lazio dai volontari e dalle volontarie. Di queste 18 ...viale Europa a San Felice Circeo in provincia di Latina e la foce del Rio Santacroce a(LT). ...... a Travemünder Woche in Germania, vince la medaglia d'argento aidel Mondo giovanili 49er Fx. L'equipaggio, che ne aveva vinto a novembre scorso ail Campionato Italiano, ......seguito del bronzo conquistato dalla nuotatrice tarantina Benedetta Pilato nei 50 rana (... Il grandissimo Pietro Mennea, ad esempio, lasciò Barletta per andare ad allenarsi a. Sono ...

Formia / Gianmarco Tamberi è oro ai Campionati Mondiali di Budapest, il suo allenamento al Coni “B. Zauli” Temporeale Quotidiano

ANCONA Sarà un settembre all'insegna della grande vela per Ancona: dopo l'immancabile appuntamento con la Regata del Conero, in programma per domenica 17, la città si prepara ...Non è stato un toccasana miracoloso, di quelli che ridanno all’istante la pienezza della salute, ma ha contribuito ad alleviare la degenza in ospedale nell’afa asfissiante di un pomeriggio torrido, il ...