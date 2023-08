Formazioni ufficiali Salernitana-Udinese | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 28 agosto 2023) Alle 18.30 di oggi andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 18.30 di oggi andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco le(3-4-2-1); Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzochi; Dia, Candreva; Botheim.A disposizione: Fiorillo, Costil, Bradaric, Sambia, Martegani, Fazio, Cabral, Ikwuemesi, Bronn, M. Coulibaly, Legowski.Allenatore: Paulo Sousa(3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.A disposizione: Okoye, Piana, Festy, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Abankwah, Akè, ...

Le di Salernitana - Udinese, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Sfida di grande importanza all'Arechi, dove si affrontano due squadre a caccia della prima ... tra l'altro, era addirittura da 5 anni che le due squadre non si affrontavano in match: ... Al minuto 25, occasione per entrambe le: prima il fuorigioco di Bonavita che neutralizza ...

Dopo le gare del sabato e della domenica, si riparte con due match di lunedì. Il primo alle ore 18:30 vede coinvolte le squadre di Sousa e Sottil. Ecco le formazioni ufficiali di Salernitana-Udinese.Alle 18:30 di oggi, lunedì 28 agosto, si disputerà uno degli ultimi match della seconda giornata di Serie A e cioè quello tra la Salernitana e l’Udinese. Per i ragazzi di Sousa sarà la prima sfida ...