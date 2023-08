Formazioni ufficiali Cagliari-Inter | le scelte dei due allenatori

(Di lunedì 28 agosto 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Ranieri e Inzaghi Alle 20.45 andrà in scena il match di Serie A tra. Ecco ledi Ranieri e Inzaghi.(4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Azzi, Kourfalidis, Shomurodov, Luvumbo, Di Pardo.Allenatore: Ranieri.(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, ...

Salernitana - Udinese:e dove vederla in TVIl match tra Salernitana e Udinese sarà visibile in esclusiva in streaming su DAZN per smart tv, pc, smartphone e tablet. Ecco le ...Allenatore: Andrea Sottil Reti: Ammonizioni: Corner: 1 - 3 Recupero: LeSALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1); Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzochi; ...Ledi Cagliari - Inter, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Nerazzurri in visita all'Unipol Domus e a caccia dei tre punti per bissare il successo contro il ...

Cagliari torna in Serie A, di fronte c'è lo stesso avversario dell'ultima volta. Se nella drammatica stagione 2021/2022 l'ultima gara casalinga aveva visto i ...Simone Inzaghi non attua sorprese per la seconda Inter della stagione 2023-24. I nerazzurri, come ampiamente anticipato, scendono infatti in campo a Cagliari con la stessa formazione che ha iniziato ...