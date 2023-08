Football americano | EFL 2023 | i Seamen Milano sbagliano troppo ed i Munich Ravens ne approfittano

(Di lunedì 28 agosto 2023) La tredicesima settimana della ELF – EuropeanLeaguevede un altro ko per iche vengono sconfitti in casa daicon il punteggio di 50-29. Un match nel quale i meneghini hanno commesso troppi errori e, soprattutto, non hanno mai trovato l’antidoto per limitare le corse dei bavaresi.29-50 Il primo quarto si chiude sul 7-0 con i bavaresi che vanno a segno con una corsa di Oyewo da 4 yards. Si arriva all’intervallo lungo con gli ospiti che hanno già scavato un solco di 17 lunghezze sul 23-6. Ivanno prima sul 14-0 grazie alla corsa di Rodney da 9 yds, quindi sul 21-0 con Jeffries che lancia per Malki per 4 yds. ...

La globalizzazione ha investito tutti i videogame, anche gli sportivi. Non è un caso che anno dopo anno per una casa d'oltreoceano come Electronic arts abbia assunto sempre più importanza il calcio, p ...