Folorunsho | 'Baroni ha influito moltissimo nel mio passaggio al Verona'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il nuovo centrocampista dell'HellasMichaelsi è presentato ai nuovi tifosi in conferenza stampa. Queste le sue...

Michael, centrocampista del Verona, si è presentato come nuovo giocatore dell'Hellas Verona. I dettagli Michaelha parlato nella conferenza stampa di presentazione con il Verona. PAROLE - "L'impatto è stato bellissimo, sono contento di avere fiducia da parte del mister, del Direttore e del Presidente,...... targato Marco, al momento in testa a punteggio pieno nella Serie A, al pari di Napoli e Milan, c'è il centrocampista italiano, di origini nigeriane, Michael. Oggi, in occasione ...... Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Terracciano (8 st Faraoni), Hongla, Duda (26 st Bonazzoli), Doig;(43 st Saponara), Ngonge (8 st Serdar); Djuric (43 st Mboula). Allenatore:...

Folorunsho: «Innamorato di Verona e affascinato dal lavoro di Baroni» L'Arena

Il nuovo centrocampista dell'Hellas Verona Michael Folorunsho si è presentato ai nuovi tifosi in ... e mi ha consigliato di venire qui se ne avessi avuto l'opportunità". BARONI - "Ha influito ...Ecco le principali dichiarazioni del nuovo centrocampista Michael Folorunsho, rilasciate in occasione della ... calciatori e sono davvero felice di essere qui”. “Proprio mister Baroni quando giocavo ...