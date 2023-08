Foggia | uccisa a coltellate una donna di 72 anni all’interno della sua tabaccheria

(Di lunedì 28 agosto 2023) Compita da diversesua. È accaduto intorno alle 13 ain via Marchese De Rosa. La vittima è unadi 72, titolarerivendita. Al momento non è escluso che possa trattarsi di una rapina finita male. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo sul posto. I Carabinieri, che indagano sull’omicidio, hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l’autore. A supporto dell’attività investigativa ci potrebbero essere anche le immagini del sistema di videosorveglianza. Al momento nessuna pista è esclusa. Notizia in ...

Uccisa tabaccaia a Foggia, sangue in via Marchese De Rosa. Sul posto agenti e militari l'Immediato

