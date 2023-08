Foggia | anziana uccisa a coltellate nella sua tabaccheria | forse un tentativo di rapina finito male | caccia al killer in fuga

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una donna di 72 anni, titolare di una, è statacon diversesua rivendita ain via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri....

