Foggia | anziana tabaccaia uccisa a coltellate Il corpo scoperto da un cliente | ' Era una donna gentile | questa città è invivibile' Intanto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Come ho già detto in un'intervista a La Gazzetta del mezzogiorno ormai 10 giorni fa, è necessario annunciare subito, senza altri inspiegabili ritardi, il nome del candidato sindaco della coalizione ...

Era una donna gentile che aveva lavorato sempre con l'madre, venuta a mancare qualche anno ... ané il centrosinistra né il centrodestra hanno ancora individuato il loro candidato ...Una donnaè stata uccisa a coltellate in una tabaccheria aCome riporta 'Today', l'vittima era titolare dell'esercizio. Dopo la tragedia sul posto sono accorsi i ...commenta Auna donna di circa 70 anni è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria , in via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri. Al momento non è escluso che ...

A Foggia un'anziana è stata uccisa a coltellate in una tabaccheria, l'ipotesi della rapina finita male Virgilio Notizie

Efferato omicidio in pieno centro a Foggia . Una donna di circa 70 anni è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria in via Marchese ...Una donna è stata uccisa con diverse coltellate in una tabaccheria. La prima ipotesi fatta dagli investigatori è di una rapina finita male. L'anziana, ...