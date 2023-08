Foggia | 72enne uccisa a coltellate nella sua tabaccheria

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – Una donna di 72 anni è statacon diverseall'interno dellain via Marchese De Rosa, a. E' successo intorno alle 13. A chiamare il 112 una persona ancora non identificata. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo sul posto. Impegnati nelle indagini i carabinieri. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Nessuna pista è esclusa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Una donna di 72 anni è stata uccisa con diverse coltellate all'interno della tabaccheria in via Marchese De Rosa, a. E' successo intorno alle 13. A chiamare il 112 una persona ancora non identificata. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo ...Perfino se il tricolore, indi fiamma, ce l'hai nel simbolo del tuo partito. Di nuovo: ... le sarebbe bastato per rispondere decentemente alsenatore newyorkese: " Oggi l'Italia celebra ...Una donna di 72 anni è stata uccisa con diverse coltellate all'interno della tabaccheria in via Marchese De Rosa, a. E' successo intorno alle 13. A chiamare il 112 una persona ancora non identificata. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo ...

Omicidio a Foggia, 72nne uccia a coltellate nella sua tabaccheria Adnkronos

Carabinieri al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto Una donna di 72 anni è stata uccisa in una tabaccheria a Foggia in via Marchese De Rosa. Secondo quanto si apprende la donna… ...FOGGIA Una donna di 72 anni è stata uccisa con diverse coltellate all’interno della tabaccheria in via Marchese De Rosa, a Foggia. È successo intorno alle 13. A chiamare il 112 una persona ancora non ...