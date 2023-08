Firenze “terrore dei B&B” | arrestati un senese e un polacco accusati dei furti

(Di lunedì 28 agosto 2023) Almeno 70 gestori di alberghi, B&B e altre strutture ricettive del centro storico diavevano creato il gruppo whatsapp “strutture ricettive” per condividere informazioni, per lo più foto e video, di due soggetti, soprannominati “ildei B&B”, che, da mesi, perpetravano numerosissimiperpetrati ai danni degli ospiti. Per questo da tempo i Carabinieri della Stazione diSanta Maria Novella erano sulle loro tracce. Bloccati in via Alamanni

Grazie alle segnalazioni del gruppo whatsapp dei creato dai gestori, i carabinieri sono riusciti a incastrare i due malviventi

"Furti strutture ricettive Firenze": così si chiama il gruppo Whatsapp creato da almeno 70 gestori di alberghi, B&B e strutture ricettive del centro storico di Firenze, per condividere informazioni