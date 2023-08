(Di lunedì 28 agosto 2023) Ha frenato in, ildi unregionale, nella stazione di, per nonun, a quanto riferito. Secondo la Polfer, il, magrebino, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta

Il 18enne è stato denunciato dalla polizia ferroviaria. E' successo a...//www.quinewsfirenze.it ›- residenti - contr… 15 feb 2022 -- La protesta contro lo spaccio di droga per le strade disi è allargata in poche ore daa ......dei Carabinieri hanno invece fermato e denunciato un uomo sorpreso per le strade dicon ... Tag controlli questore diRedazione 27 Agosto 2023 1 minuto di lettura Facebook Twitter ...

Firenze Rifredi: macchinista ferma il treno in tempo per non investire un 18enne ubriaco Firenze Post

Residenti di Rovezzano si "organizzano" contro gli immigrati. A Prato cani antidroga trovano cocaina e hashish ...Firenze, 28 agosto 2023 – Un 18enne ubriaco sui binari ha costretto il macchinista di un treno regionale a frenare per non investirlo alla stazione di Firenze Rifredi. Secondo quanto rende noto la Pol ...