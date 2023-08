Firenze Musma | Franceschini | “Massoneria per conoscere se stessi e migliorare ciò che ci circonda”

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 28 agosto 2023) Cristianoè il Direttore del, Museo di Simbologia Massonica diin cui ha voluto rappresentare la storia dellaattraverso gli oggetti «Ho iniziato 50 anni fa, con i souvenir che venivano regalati durante le tenute massoniche. Così ho cercato certificati, diplomi, passaporti e tutto ciò che rappresenta un po’ la storia della. Il Museo di Simbologia Massonica, il, si trova in via dell’Orto 7 a, vicino piazza del Carmine. Circa 300 metri quadri di spazio in cui sono esposti oltre 10 mila oggetti massonici». Cristianoha 71 anni, un passato da agente di commercio, sia in servizi di trasporto che nel settore dell’abbigliamento, ed è il direttore deldi ...