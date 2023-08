(Di lunedì 28 agosto 2023) La vittoria 'buttata' contro il Lecce ha riproposto fragilità che sembravano superate dopo il grande esordio a Marassi. L'intensità che cala e le scelte per aumentare la forza offensiva. Nzola e ...

La vittoria 'buttata' contro il Lecce ha riproposto fragilità che sembravano superate dopo il grande esordio a Marassi. L'intensità che cala e le scelte per aumentare la forza offensiva. Nzola e ...... domenica ore 18:30, il post Europa porta a qualche cambio I viola sono stati la prima ... al momento, dato per titolare Sassuolo,Berardi (salvo ripensamenti) I fantallenatori ...Inoltre, Baldanzi è un trequartista puro, e allaservirebbe un esterno d'attacco. VECCHI ... In alternativa,Orsolini , vicinissimo al rinnovo fino al 2027 col Bologna ma aggredibile ...

Fiorentina, riecco i vecchi problemi. E in attacco serve più coraggio Quotidiano Sportivo

La vittoria ‘buttata’ contro il Lecce ha riproposto fragilità che sembravano superate dopo il grande esordio a Marassi. L’intensità che cala e le scelte per aumentare la forza offensiva. Nzola e Beltr ...20.28 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita. 90' +9' - FINISCE QUI. La Fiorentina ...