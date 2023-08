Filippa Lagerback a cuore aperto su Daniele Bossari | “Ha avuto due travagli duri”

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 agosto 2023)sta per affrontare una nuova avventura lavorativa. La conduttrice svedese, infatti, ha lasciato la Rai dopo più di un decennio di collaborazione per seguire Fabio Fazio e Luciana Littizzetto su Discovery, rete che trasmetterà, adesso, la fortunata trasmissione Che tempo che fa. Un’occasione per parlare di sé, partendo dai suoi inizi come modella e dalla sua famiglia, grazie a una lunga intervista.ha raccontato anche le malattie del marito: la carriera della conduttrice svedesesi è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata recentemente al Corriere della Sera. La moglie di, ...