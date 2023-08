(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Grazie all'impegno di tutta la struttura di Forza Italia Giovani l'di, in programma dall'8 al 10 settembre, ‘Azzurra Libertà, Ritorno a Everest', siun, con l'impegno intenso dei responsabili del movimento giovanile guidati da Stefano Benigni. Stiamo lavorando perché questo primo appuntamento della nuova stagione di Forza Italia dimostri con chiarezza la forza del nostro movimento giovanile e quindi la presenza di nuove generazioni, che sono la risorsa essenziale per dare prospettiva e continuità ai valori e al progetto del berlusconismo. Nella splendida città laziale si confronteranno giovani ed esponenti del nostro movimento con i ministri e i rappresentanti di governo, per affrontare con concretezza, ma anche ...

Per organizzare l', Benigni condivide oneri e onori con Maurizio. Che si è reso disponibile a mettere a disposizione delle nuove leve la sua esperienza maturata in tanti anni di ......locali di Forza Italia che stanno dando un grande apporto all'organizzazione di questo, che ... Vi aspettiamo tutti a Gaeta dall'otto al dieci settembre', conclude...il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare undi ... Le parole diParole tutt'altro che al miele le ha pronunciate nelle ultime ore il senatore di ...

Fi: Gasparri, 'evento a Gaeta si prospetta come grande successo' Il Tirreno

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Grazie all’impegno di tutta la struttura di Forza Italia Giovani l’evento di Gaeta, in programma dall’8 al 10 settembre, ‘Azzurra Libertà, Ritorno a Everest’, si prospetta ...(ASI) “Realismo, serietà e concretezza caratterizzano la linea politica di Forza Italia, espressa in maniera molto chiara oggi in un’ampia intervista del nostro Segretario Antonio Tajani. È giusto chi ...