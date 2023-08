Festival di Sanremo | una nota cantante sogna la conduzione | le sue parole

(Di lunedì 28 agosto 2023)di, l’artista Elettra Lamborghini vorrebbe condurre il: ecco cosa è emerso dall’intervista che ha rilasciatodi, la 74esima edizione prenderà il via su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio, intanto il conduttore e direttore artistico Amadeus sta scegliendo e valutando i co-conduttori che lo affiancheranno durante la kermesse musicale. Nelle ultime ore, come riporta Novella2000, Elettra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove si è esposta proprio in merito all’argomento. Elettra Lamborghini, lae amatissimaben presto tornerà in televisione per coprire un inedito ruolo. Elettra infatti vestirà i panni di giurata nella nuova edizione di “Italia’s Got Talent” su Canale 5. Per tutta l’estate Elettra ha ...

... siamo giunti alla fine del nostro viaggio' Si chiude così l'ultima giornata di Scambi 2023 a. La pioggia non ha fermato nessuna delle attivita mattutine e pomeridiane delche si ...E' diventata famosa per il brano presentato aldi'Sincerità' e per uil suo look iconico e davvero particolare. Arisa ha avuto una relazione tormentata con Andrea di Carlo : l'uomo, ......Special, un episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co - conduttrice al 73°di, tra lezioni di ...

Chiara Ferragni e Fedez rompono il silenzio sulla lite a Sanremo, lui: Non ero lucido Fanpage.it

Le iscrizioni, come per le passate edizioni, dovranno pervenire dal 1° settembre al 15 dicembre 2023 alla Segreteria del Festival info@sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, attenendosi ...Tutto quello che è accaduto al Festival: la bufera dietro le quinte che ha travolto la coppia in The Ferragnez 2 La puntata speciale girata alla kermesse svela ogni retroscena e le lacrime della 36enn ...