Ferrari quarta forza in Olanda e soliti errori in una gara caotica Alla fine con Sainz si massimizza

(Di lunedì 28 agosto 2023)bilanciata ma lenta, e purtroppoin pista a Zandvoort. E’ l’amaro verdetto di unaine pazza quanto si vuole, che ancora una volta mette a nudo i problemi del Cavallino, che fa i conti con una coperta cortissima e che si ritrova sempre e comunque nel pacchetto di mischia, anche se mutano rivali che si pongono davanti e condizioni di circuiti, meteo e gomme. Inutile ormai parlare della Red Bull, o meglio, di Max Verstappen, visto che il Checo Perez ne combina un paio delle sue e rovina la doppietta al suo team, che si gode la nona meraviglia di fila del due volte e tre quarti campione del mondo, protagonista del dominio più grosso mai visto in F1, dal momento che fin qui ha conquistato undici vittorie e due secondi posti nel Mondiale, e non ...

... 3 st Rafia (L), 30 st Krstovic (L) Ammoniti: Pongracic (L), Gendrey (L), Martinez(F), ... A disp.: Pegolo, Cragno,, Miranda, Viti, Volpato, Paz. All.: Dionisi Arbitro: Giua Marcatori: 16 ...Laè reduce da un weekend negativo che ha evidenziato ancora una volta i deficit della SF - ...il tedesco su una pista che lo ha visto trionfare già un anno fa dove rimontò dallafila ...Alonso è secondo, Gasly sale per lavolta in carriera sul podio, Perez è quarto con la ... Ladeve fare i conti con problemi di prestazione e con la crisi del pilota su cui ha impostato ...

F1 - Gp Olanda 2023/Analisi prestazionale: Ferrari quarta forza ... FUNOANALISITECNICA

Non ci si poteva aspettare niente di diverso in Olanda, di fronte a un muro di fan in arancione che non vogliono altro che fare festa per l’ennesimo trionfo ...Grande passione per le auto d’epoca e da collezione. Oppure grande business attorno alle auto d’epoca e da collezione. Difficile valutare ciò che ogni anno - con un ...