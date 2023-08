«Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti… Ci stiamo provando da un anno Auguri Amore Mio»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si giuravanoeterno in una delle cornici più romantiche del mondo: Venezia. A distanza di un, la campionessa ha voluto ricordare quel giorno sfogliando l’album dei ricordi e condividendoli con i suoi 1,8 milioni di follower. Ha pubblicato su Instagram scatti inediti del gran giorno e, nel ricordarlo, ha dedicato il più romantico dei post al marito Matteo Giunta senza tralasciare un accenno alla bimba che sta per arrivare. Federica ...

Leggi Anche Federica Pellegrini festeggia il primo anniversario di nozze: 'oggi per tutta la vita' Durante la giornata a spasso per le vie di Parigi, è Federica Pellegrini a inquadrare Matteo Giunta mentre imita Rocky davanti alla scalinata. La sera invece è la ...Cosìil suo enorme talento e il dolore per la sua vita, segnata da tanta infelicità e drammi. Tra i momenti piùdi Whitney, ci sono però quelli in libertà, in vacanza su una spiaggia. ...iPhone 15 Pro con USB - C ''super - veloce'' I rumor più recenti indicanopressoché certa la ... Un dettaglio che faràgli utenti che da tempo lamentavano la fragilità dei cavi Apple. Tutte ...

Come essere più felici in casa in 10 semplici mosse Architectural Digest Italia

Martina Pelosi "sta bene e ne siamo tutti felici", scrive il Comune sui social. La donna era sparita da venerdì pomeriggio ...Martina Pelosi, la donna scomparsa a Castel San Pietro Terme (Bologna), è stata ritrovata. "Sta bene e ne siamo tutti felici", conferma il Comune, paese di residenza della 45enne, titolare del negozio ...