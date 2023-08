FdI in fase di assestamento | Lega e Forza Italia provano a marcare il terreno

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... ora che tutti dovrebbero concentrarsi sullaoperativa per rendere ancor più tempestive le ...che si legge prima di uscire con dichiarazioni fuorvianti sulla stampa " prosegue il dirigente di" ...Tale volontà è supportata da quanto deliberato dall'Assemblea consortile a più riprese, in ultimo anche nel novembre 2022, indi approvazione dell'annuale provvedimento di razionalizzazione ...... ministro del Lavoro, è intervenuta principalmente sul tema del Reddito di cittadinanza indi ... La visione europea e il nuovo corso green dell'Ue Carlo Fidanza , deputato di- Ecr al ...

Ipercolesterolemia, MSD avvia gli studi di Fase III con il PCSK9 orale PharmaStar

Luca Bartolini, responsabile di Fratelli d'Italia per il comprensorio forlivese, interviene per mettere un punto fermo nel dibattito sul post alluvione ...“Si avvicina il mese di settembre e, di conseguenza, la necessità di pianificare, come già annunciato, nuove linee politiche che, facendo riferimento ai progetti del Governo Meloni, trovino applicazio ...