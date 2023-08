Farsi espellere dopo 17 minuti forse è un record anche per Pozzecco Repubblica

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’Italia del basket sconfitta ai Mondiali dallaDominicana. Alla fine solo 87-82 ma è stata sotto di diciassette punti. Partita condizionata dall’espulsione di, l’ennesima. Ne scrive. Ieri la partita dicontro gli arbitri è durata 17’40”. Al secondo fallo tecnico è arrivata l’espulsione. Da lì in poi le scelte dei giocatori sono state il riflesso di quello che stava accadendo intorno: tanta fretta, un’ansia crescente, la voglia di vincerla da soli e non di squadra. Nel tunnel degli spogliatoi, dov’era costretto come una bestia in gabbia,ha inveito contro la Fiba e alla fine del primo tempo è andato a cercare gli arbitri con l’indice pericolosamente teso. È finita con l’Italia, guidata dal vice del Poz Edoardo Casalone, capace di riemergere da un ...

Farsi espellere dopo 17 minuti forse è un record anche per ... IlNapolista

Pesante sconfitta per l'Italia ai Mondiali di basket contro la Repubblica Dominicana. Trascinata dalla star Nba Karl Anthony Towns la compagine caraibica si ...