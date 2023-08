Fanno sesso per 4 anni senza riuscire ad avere un figlio | poi scoprono che lei è ancora vergine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Volevano a tutti i costiun. Dal almeno quattrouna coppia provava adun bambino, ma lei non rimaneva mai incinta. Un bebè tanto desiderato, ma che continuava a non arrivare. Così si sono rivolti a numerosi medici per capire cosa non stesse funzionando. Da qui la scoperta shock: hanno sempre fattonel modo sbagliato. L’incredibile storia arriva dalla Cina e ha fatto il giro del mondo in poco tempo. A riportarla è il Mirror, che spiega come la donna abbia scoperto di essere. I due avevano però rapporti sessuali ogni giorno, proprio per cercare diun. Com’è allora possibile? La coppia, che stava valutando l’idea di ricorrere all’inseminazione artificiale, stava innanzitutto ...

... la dottoressa Liu Hongmei ha messo insieme gli indizi e ha deciso di ispezionare l'ano della donna scoprendo che per quattro anni i coniugi avevano fattoanale, e per questo il concepimento ...Questo fa sì che i giovani si autogovernino nelle emozioni, nelle scelte che, sono autarchici.sessuale in tutte le scuole per cancellare la piaga dal maschilismo e della cultura del...... i risultati della ricercapropendere per questa seconda ipotesi, anche se i motivi sono ... indifferentemente dal. Scienza Trapanazione cranica: agli albori della chirurgia Il motivo per ...

Fanno sesso per 4 anni senza riuscire ad avere un bambino, poi la scoperta choc: lei è vergine e lo hanno… Il Fatto Quotidiano

Volevano a tutti i costi avere un figlio. Dal almeno quattro anni una coppia provava ad avere un bambino, ma lei non rimaneva mai incinta. Un bebè tanto desiderato, ma che continuava a non arrivare. C ...Non farà parte delle iniziative della Capitale della Cultura, ma anche Bergamo Sex dice qualcosa, e non poco, sullo spirito della città. Soprattutto il fatto che Bergamo è uno dei pochi capoluoghi, se ...