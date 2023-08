Fabio Quartararo | l’ultima notizia è scioccante | tifosi in lacrime | cosa succede

(Di lunedì 28 agosto 2023) Parole al vetriolo quelle del motociclista francese, che non è sicuro ancora del suo futuro con la Yamaha È da un po’ di tempo, che, e la Yamaha, stanno cercando di trovare un’intesa per il futuro. La scuderia giapponese sarebbe soddisfatta se il francese rinnovasse, ma allo stesso tempo, vuole giustamente delle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Questa volta ci ha pensato, solo che il duello tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi e la nascita della profonda rivalità con Marc Marquez non c'entrano niente ....- Marc Marquez (Honda) 2015 - Jorge Lorenzo (Yamaha) 2016 - Valentino Rossi (Yamaha) 2017 - Andrea Dovizioso (Ducati) 2018 - Jorge Lorenzo (Ducati) 2019 - Marc Marquez (Honda) 2020 -...L'anno prossimo saranno compagni di squadra, ma all'entusiasmo di Alex Rins non corrisponde certo quello di, che invece sembra sempre più deluso e demoralizzato. Anche dopo il Red Bull Ring, nonostante una buona gara disputata la domenica, il francese è stato piuttosto pesante nel giudizio ...

Fabio Quartararo: “La mia M1 come quella del titolo di Jorge Lorenzo contro Valentino Rossi” MOW

Moto2 Team Pons - Dopo 42 anni e 5 campionati del mondo piloti, 3 titoli a squadre, 71 vittorie e più di 230 podi, il team PONS Racing ha deciso di lasciare alla fine di questa stagione. Come riporta ...MotoGP: VIDEO - Da Fabio a Pecco, passando per Morbidelli, Bastianini e Mir, tante domande vero o falso per capire quale sia il livello di conoscenza da parte dei piloti riguardo tutto quello che c'è ...