F1 | la Ferrari a Monza avrà un obbligo Ricordarsi di poter e dover essere una struttura vincente

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) In tema di, sarebbe ridondante tornare su quanto accaduto a Zandvoort. Il risultato finale del Gran Premio d’Olanda è risaputo. L’esito partorito dalla pista é stato fortemente condizionato, nel bene e nel male, da tutti gli episodi verificatisi ieri pomeriggio. Soprattutto i continui scrosci di pioggia hanno mescolato a ripetizione le carte, generando un imprevisto dopo l’altro. È dunque bene guardare avanti, a maggior ragione se si considera come non vi sia soluzione di continuità nel calendario. La F1 torna in pista già venerdì 1° settembre, peraltro a. Dunque la Scuderia di Maranello si appresta a vivere il proprio Gran Premio di casa. In tutto e per tutto, considerando come a maggio l’appuntamento di Imola sia stato cancellato a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Il nostro Paese è, al pari della Gran Bretagna, una ...