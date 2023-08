F1 | GP Italia 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 1-3 settembre

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dopo il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort reso particolarmente spettacolare dalla pioggia protagonista sia in qualifica che in gara, arriva il momento della prima gara del Mondiale di Formula 1 sul suolono. Dopo la cancellazione del Gran Premio di Imola a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, il circus sbarca a Monza per il Gran Premio d’. Ci arriva lanciatissimo Max Verstappen, forte del trionfo nella gara di casa nonostante condizioni tutt’altro che banali: l’olandese ha piazzato così la nona vittoria di fila, eguagliando il filotto di successi messo a segno da Sebastian Vettel ai tempi della Red Bull nel 2013. In alto è tornato Fernando Alonso che si è ripreso la posizione sul podio dopo un periodo poco felice. In grossissima difficoltà arriva la Ferrari: Charles Leclerc è reduce da un incidente in qualifica e una gara da ...

Oggi c'è la fila di persone che si propone, chiede incarichi, con fin troppo entusiasmo Ma sono in grado Non stiamo giocando, qui si lavora per l'. Io credo di saper fare alcune cose con ...... direzione Sud e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l'. Diversi automobilisti sono stati invece testimoni della frana al Comune di Freney, poco distante da Bardonecchia e ...... la terza mi sembra la più ingannevole per due ragioni: in primo luogo perché si fa credere che governare il Paese sia come governare un comune, secondo la formula del "Sindaco d'"; in secondo ...

Mister Italia 2023 è un 20enne di Bubbiano che studia a Pavia. “Il primo abbraccio a mia mamma” IL GIORNO

Salvini risponde paventando la svendita del patrimonio pubblico del Paese: "Bisogna stare molto attenti: prima di spalancare le porte a qualcuno che ci vede come terra di conquista, io ci penserei due ...Nel campionato di Serie A rischia di saltare la prima panchina, dalle ultime novità l'esonero appare sempre più ...