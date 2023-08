F1 | Daniel Ricciardo verso il forfait in vista di Monza e Singapore Frattura più complessa del previsto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Non sono purtroppo positivi gli ultimi aggiornamenti circa il rientro di, pilota in forza all’Alpha Tauri rimasto vittima di un brutto incidente durante le prove libere del GP d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Sembra infatti che l’australiano, il quale si è procurato unaal polso sinistro andando contro il muro della curva 3 del circuito di Zandvoort, sarà costretto a saltare i prossimi due appuntamenti della rassegna, il GP diin questo weekend e quello di(in programma al 17 settembre). A rivelarlo è stato il consigliere della scuderia Helmut Marko, il quale ha fornito nuovi dettagli sulle condizioni di, decisamente più complesse rispetto alle prime previsioni: “Purtroppo la ...

... con il team di Faenza costretto a schierare il quarto pilota diverso in questa stagione tormentata: dopo il licenziamento di Nyck de Vries e il ritorno di, proprio quest'ultimo ha ...Nonostante la pioggia e le condizioni mutevoli dell'asfalto di Zandvoort, il neozelandese (13°) - sceso in pista di fretta e furia per sostituire l'infortunato- è riuscito a passare ...Il debuttante Liam Lawson, in auto a causa dell'infortunio di, è migliorato giro dopo giro, arrivando alla bandiera a scacchi tredicesimo, davanti al compagno di squadra, al suo ...

Diventano nove le vittorie consecutive di Max Verstappen nel Mondiale F1 2023. Sul circuito di casa, a Zandvoort, il pilota della Red Bull-Honda ha ottenuto anche il terzo successo su tre corse ...Deve ancora dare una continuità competitiva, anzi convincente e soprattutto vincente alla "sua" Ferrari (e chiede il tempo per farlo), ma Frederic Vasseur sottolinea da due o tre GP a questa parte una ...