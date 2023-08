F1 | AlphaTauri | intervento ok per Ricciardo ma a Monza in pista ancora Lawson

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Saràa Liama guidare una delle duein occasione del prossimo Gran Premio d'Italia in programma nel prossimo fine settimana a. Lo ha annunciato la stessa scuderia in una nota dove ha spiegato che Danielè stato operato con successo per la frattura al metacarpo della mano sinistra rimediata nelle prove libere del Gp d'Olanda a Zandvoort ma finché l'australiano non sarà pronto la sua monoposto verrà affidatache farà coppia con Yuki Tsunoda.