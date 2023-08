F 1 | GP d' Italia - Gli eventi da non perdere in Autodromo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 28 agosto 2023) Per la prima volta quest'anno, la vigilia del weekend accoglie anche chi non ha acquistato un biglietto per assistere all'azione in pista. L'apertura della Fanzone - allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell'anello dell'Alta Velocità - è fissata per le ore 14. Saranno i giovani talenti della Formula 2 e della Formula 3 a inaugurare l'area: l'ingresso è libero e si potrà accedere esclusivamente da viale Mirabello. Da venerdì, l'accesso all'area è riservato solo a chi possiede un biglietto per i giorni del GP (apertura 9-19). Da giovedì, Monza si anima anche con il FuoriGP 2023, con una serie diall'insegna della cultura, storia, sport e velocità. Ce n'è per tutti i gusti: dal rock in Piazza Cambiaghi fino al jazz, swing e blues protagonisti a Piazza Carrobiolo, mentre nella zona della stazione sarà un susseguirsi di performance d'arte ...