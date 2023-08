Extraprofitti sulle banche? Revisione frutto del consenso politico

Si prevede maretta invecepensioni e sul prelievo suglidelle banche. "La legge va ritoccata - sostiene Antonio Tajani - presenteremo degli emendamenti". Infine le riforme: "Il ...... soprattutto a causa della tassa suglidelle banche, sulla quale il leader di Fi ...e gasolio che in questi giorni di fine agosto sono volati alle stelle e i possibili interventi...Confronto aperto sulla manovra e scontro totalealleanze europee in vista delle elezioni del ... Dl Omnibus, Tajani: la tassa suglidelle banche sia deducibile Il leader di Forza ...

Extraprofitti sulle banche Revisione politica che non conviene a nessuno Affaritaliani.it

In Paese a fortissima impronta bancocentrica non mi ha certo sorpreso la vivace discussione accesa dalla mossa estiva della premier di introdurre una tassa sugli extraprofitti delle banche.Meloni avverte gli alleati sui tagli. Ma in maggioranza ognuno rivendica gli obiettivi: da un nuovo bonus bebè, alla battaglia per le pensioni. E Tajani punta sulla revisione degli extraprofitti ...