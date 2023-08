Extraprofitti banche | rischio autogol per le casse dello Stato

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 agosto 2023) La tassa sui cosiddettibancari introdotta dal governo ha bisogno di essere corretta per non trasformarsi in unper le. A sottolinearlo nei giorni scorsi anche il ministro per gli Esteri, Antonio Tajani, che ha parlato deldi tassare i titoli di. In realtà, questa prospettiva è già una certezza ed è la conseguenza del modo in cui è stata impostata la gabella italiana, che si configura in modo ben diverso dal precedente già introdotto in Spagna. La norma introduce infatti un’aliquota del 40% sul margine di interesse delle(per la precisione sulla quota che eccede del 5% il margine di interesse del 2022) che hanno sede in Italia, facendo espresso riferimento alla voce 30 del conto ...