Exeter City vs Stevenage – probabili formazioni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Martedì 29 agosto sera due squadre di League One si affronteranno nel secondo turno di EFL Cup: l’accoglierà lonel Devon. Entrambe le squadre hanno iniziato bene la stagione in campionato: l’è secondo in classifica con 10 punti, mentre loè quinto con 10 punti nelle prime cinque partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreL’si è classificato 14° in League One la scorsa stagione, ma attualmente è secondo in classifica, raccogliendo 10 punti nelle prime cinque partite ...