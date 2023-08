Evergrande torna alla Borsa di Hong Kong | tonfo a - 87 | 88%

(Di lunedì 28 agosto 2023), il colosso immobiliare cinese in gravissime difficoltà finanziarie e gestionali,didopo la sospensione di 17 mesi e segna un crollo nelle prime battute dell'87,...

, il colosso immobiliare cinese in gravissime difficoltà finanziarie e gestionali, alla Borsa di Hong Kong dopo la sospensione di 17 mesi e segna un crollo nelle prime battute dell'87,..., un tempo la più grande società immobiliare cinese, è andata in default nel 2021 e si ritrova con oltre 300 miliardi di dollari di passività, ed è diventata il simbolo della crisi... Da lunedì China Evergrande Group alla Borsa di Hong Kong. Le contrattazioni sui titoli erano state sospese a marzo 2022. Nei giorni scorsi, il colosso immobiliare cinese aveva presentato istanza di...

Il ritorno in Borsa delle azioni di Evergrande è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione dei conti del gruppo.